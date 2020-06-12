تلطيخ صور ولافتات تحمل اسم الملك ليوبولد الثاني في بلجيكا خلال الفترة الاستعمارية

لحقت أضرار بتماثيل للملك البلجيكي الأسبق ليوبولد الثاني، احتجاجا على فترة حكمه الفظيعة خاصة في منطقة الكونغو.



وذكرت قناة آر تي بي إف البلجيكية اليوم الجمعة، أن لافتات شوراع تحمل اسم الملك تعرضت أيضا للتلطيخ بالألوان خلال الليلة الماضية.



وأضافت القناة أن مثل هذه الأحداث تتكرر منذ أيام عدة، كما ان هناك التماسات نشرت على شبكة الإنترنت وقع عليها عشرات الآلاف تطالب بإزالة التماثيل الخاصة بالملك المستبد.



وقالت إيستر كوابلان من اتحاد مناهضة العنصرية "ماركس" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "بالنسبة لمجتمع البلجيك من أصل أفريقي يعتبر وضع التماثيل أمام الرأي العام نوعا من العنف النفسي، لأنها تقليل من شأن جرائمه السابقة".



وانتقدت كوابلان افتقاد المعالجة المنصفة للعهد الاستعماري في بلجيكا، قائلة: "هذا الأمر لا أهمية له في الكتب المدرسية على سبيل المثال".



واقترحت كوابلان أن تزال تماثيل الملك من المتاحف البلجيكية.



وكانت بعض التماثيل أزيلت عقب احتجاجات نظمت لهذا الغرض.



تعرضت الكونغو تحت حكم الملك ليوبولد الثاني للنهب كما تعرض الملايين للقتل الممنهج.