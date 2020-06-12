روسيا تحي على نطاق ضيق الذكرى الثلاثين للاستقلال عن الاتحاد السوفيتي

شهدت روسيا اليوم الجمعة احتفالات على نطاق ضيق لإحياء الذكرى الثلاثين للاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تصريحات نقلته وسائل الإعلام الرسمية:" لن أوصي أحد بالذهاب إلى أي مكان لرؤية هذه الاحتفالات، في ظل حظر الفعاليات الجماهيرية".

وقد سجلت روسيا أكثر من 500 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وتم تسجيل نحو نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، أكبر المدن التي أنهت هذا الأسبوع إغلاقا لمدة شهرين في ظل تراجع معدلات الإصابة، ويتطلع كبار المسؤولين إلى إعادة تشغيل اقتصاد البلاد المتضرر.

وأضاف سوبيانين قبل حلول عطلة عيد الاستقلال :" ستكون هناك فعاليات رسمية في 12 يونيو، بما في ذلك عرض عسكري، ولكن يفضل مشاهدتها على شاشة التلفزيون".

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة أول ظهور علني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يمارس مهام عمله عن بعد في مقر إقامته خارج العاصمة منذ أكثر من شهر بسبب تدابير الإغلاق.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرئيس بوتين سيحضر مراسم رفع العلم الروسي في حديقة فيكتوري بالعاصمة موسكو.