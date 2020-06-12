باكستان تطرح موازنة بلا ضرائب جديدة لتنشيط الاقتصاد جراء كورونا

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كشفت الحكومة الباكستانية اليوم الجمعة، عن موازنة وطنية خالية من أي ضرائب جديدة للعام المالي 2020-2021، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد.

وخسر الاقتصاد الباكستاني أكثر من 3 آلاف مليار روبية (1ر18 مليار دولار) جراء جائحة فيروس كورونا.

وعرض وزير الصناعات والإنتاج حماد أزهر على البرلمان الموازنة بقيمة 7294 مليار روبية (45 مليار دولار).

وقال إنني "سعيد لأن أعلن عن عدم وجود ضرائب جديدة مفروضة في هذه الموازنة".

وتزيد الموازنة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، لكنها تجمد أجور الموظفين ومخصصات التقاعد.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 1ر7 مليار دولار، لمواجهة آثار الجائحة. غير أن ملايين الوظائف لا تزال معرضة للخطر جراء التباطؤ الاقتصادي.