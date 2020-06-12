مستشار الرئيس للصحة: لا يمكن التقليل من جهود منظمة الصحة العالمية في أزمة كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الأحداث تتسارع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مشيرًا إلى وقوع بعض المشكلات والتناقضات العالمية.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الخميس، أنه لا يمكن التقليل من جهود منظمة الصحة العالمية خلال أزمة كورونا، ذاكرًا أن التقييم النهائي سيكون بعد انتهاء الأزمة وليس حاليًا.

وأكد أن ما قدمته الدولة المصرية من خطط لمواجهة فيروس كورونا منذ البداية سيصبح درسًا يُستفاد منه في المستقبل، منوهًا بأن الدولة حققت نتائج جيدة ليس فقط على مستوى أزمة كورونا، وإنما على مدار تاريخ الأمراض التي شهدتها.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 7.27 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 413 ألف حالة.