ألمانيا تُطلق صندوقا لدعم المؤسسات الثقافية في الخارج

أطلقت ألمانيا صندوقا لدعم المؤسسات الثقافية في الخارج خلال أزمة جائحة كورونا.

وبمبادرة من معهد "جوته" الثقافي ووزارة الخارجية الألمانية تم تأسيس اتحاد للمؤسسات المعنية بالتعاون الثقافي الدولي.

وجاء في بيان اليوم الجمعة أن هذا الصندوق موجه إلى "المنظمات في الخارج، التي يمثل نشاطها أهمية كبيرة لحرية الفن والمجتمع التعددي".

وعلى المدى القصير، سيُجرى تمويل مشروعات تخدم تواجد هذه المؤسسات. ورصدت الخارجية الألمانية ثلاثة ملايين يورو كتمويل أساسي للصندوق، ومن المقرر أن يتولى معهد "جوته" تنسيق منح الأموال.

وسيشارك في هذه المبادرة برنامج الفنانين التابع للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (دي إيه إيه دي)،والمفوضية الألمانية لليونسكو، ومؤسسة "إس فيشر"، ومؤسسة "ميركاتور"، ومؤسسة "روبرت بوش"، ومؤسسة "سيمنس". ومن المنتظر انضمام المزيد من المؤسسات للمبادرة.

ومن المقرر أن يدعم الصندوق مؤسسات ثقافية خارج الاتحاد الأوروبي، حيثما لا يوجد إمكانيات أخرى للدعم، بنحو 25 ألف يورو لكل مؤسسة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن صندوق الدعم: "التقارب الثقافي في أوقات البعد الجسدي أهم الآن من أي وقت مضى".

وقال الأمين العام لمعهد "جوته"، يوهانس إبرت، إن أزمة كورونا خلقت تحديات مالية هائلة لكثير من المؤسسات التي لا غنى عنها لإجراء حوار ناقد ومفتوح، مؤكدا ضرورة مساعدة المنظمات، "لأن وجودها ضروري لحياة المجتمعات والحوار الدولي".