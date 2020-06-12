 حسن مصطفى: بطولة كأس العالم لليد 2021 في موعدها بمصر - بوابة الشروق
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حسن مصطفى: بطولة كأس العالم لليد 2021 في موعدها بمصر

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 2:00 ص

أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل بطولة كأس العالم لليد 2021 التي ستقام في مصر.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن البطولة ستقام في مصر ولا أساس من الصحة لما تردد عن تآجيل بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بسبب فيروس كورونا، ولا توجد أي نية لتأجيلها.

وأضاف: "البطولة ستخرج في أبهى صورة لها وتكون صورة مشرفة لمصر"، مؤكدا بالقول :"لدي ثقة كبيرة في أن هذه البطولة ستكون من أنجح البطولات من الناحية التنظيمية".

وتابع:"البطولة الماضية تم تنظيمها في ألمانيا والدنمارك وبطولة 2023، ستقام في ثلاث دول، وقررنا اسناد البطولة لمصر بمفردها لثقتنا الكبيرة في قدرتها على إخراج البطولة في أفضل صورة".


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