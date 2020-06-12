وزير المالية القبرصي يبحث التوقعات الاقتصادية لبلاده في منطقة اليورو

اجتمع وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، اليوم الجمعة، مع نظرائه في منطقة اليورو خلال مؤتمر تم عبر الشاشات المرئية بشأن توقعات الحكومة لاقتصاد القبرصي خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الانباء القرصية (سي إن إيه)- إنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد القبرصي بشدة من فيروس كورونا الجديد كما هو الحال في جميع الاقتصادات الأوروبية، مشيرا إلى أن قبرص اتخذت تدابير صارمة للغاية لاحتواء الوباء من أجل حماية مواطنيها والنظام الصحي العام باتخاذ مساعدة مالية وحزمة سيولة تعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القبرصي بشكل ملحوظ عام 2020 ليتعافى بشكل كبير خلال العام المقبل 2021، مضيفًا أنه بشكل عام فإن سيناريو الاقتصاد الكلي للحكومة يتماشى مع توقعات اللجنة لربيع عام 2020 التي تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% في عام 2021.

وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي لسياسة قبرص هو الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي من أجل تسهيل النمو وخلق فرص العمل.