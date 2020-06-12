«روبرت كوخ»يحذر من مخاطر بكتيرية في شبكات المياه بألمانيا عقب إغلاق كورونا

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية من مخاطر بكتيريا "الفيلقية" عقب الإغلاق الذي استمر لأسابيع عديدة للفنادق والمنشآت الرياضية وحمامات السباحة.

وكتب المعهد في دورية "النشرة الوبائية" أنه في حال عدم صيانة شبكات المياه على نحو سليم أو غياب الصيانة على الإطلاق، فإنه من المحتمل أن يزداد تكاثر هذا النوع من البكتيريا في شبكات المياه عقب فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

ويمكن أن تصيب "الفيلقية" الإنسان بأمراض - تبدأ بأعراض شبيهة بالإنفلوانزا وتصل إلى الإلتهاب الرئوي الحاد. وغالبا ما تنتقل هذه البكيتريا إلى الإنسان عبر المياه المنبثقة من دش الاستحمام أو الجاكوزي أو صنابير المياه أو أجهزة ترطيب الهواء.

وأوصى المعهد مشغلي المنشآت التي أغلقت خلال الجائحة بالتأكد من سلامة شبكات المياه لديها قبل إعادة الفتح.

وذكر المعهد أنه يتعين على الأطباء أيضا الانتباه إلى أن الأمر قد يتعلق بعدوى الفيلقية في حال شكوى المريض من مشكلات في الجهاز التنفسي، موضحا أن هناك إمكانيات اختبار للكشف عن هذه العدوى.

وتجد "الفيلقية" ظروفا مثالية للنمو في درجات حرارة بين 25 و 45 درجة مئوية. ويمكن إثباط نمو البكتيريا إذا ارتفعت درجة حرارة المياه عن 55 درجة مئوية والقضاء عليها عند درجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، بحسب بيانات المعهد.

ووفقا للبيانات، فإن الأكثر عرضة للإصابة بالفيلقية هم الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو داء السكري أو مشكلات في القلب والرئة. كما يعتير المدخنون وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيلقية. ويُصاب الرجال أكثر من النساء بالمرض مرتين أو ثلاث مرات. وتؤدي الإصابة بالفيلقية إلى الموت في حوالي 5 إلى 10% من حالات الإصابة.