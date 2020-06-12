جندي ألماني يرفع دعوى ضد الحكومة بسبب فقدانه للوعى خلال تدريبات عسكرية

أقام جندي بالجيش الألماني "بوندسفير" دعوى ضد الحكومة الألمانية للمطالبة بتعويضه بعد سقوطه مغشيا عليه خلال تدريبات عسكرية كان يقوم بها في إحدى وحدات الجيش.



وقال متحدث باسم محكمة الولاية بمدينة بون اليوم الجمعة إن الجندي (33 عاما) طالب بمبلغ تعويضي عن الإصابة وعن الضرر قدره 60 ألف يورو.



وكان الجندي وهو رقيب بالجيش الألماني ينحدر من ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد تعرض للانهيار البدني أثناء تدريبات ميدانية بمركز للتدريب في هاملبورج (بولاية بافاريا) جنوب شرقي البلاد في إطار تعليم المقاتلين المتطوعين ولزم إجراء عملية جراحية له.



وظل الجندي 6 أشهر غير قادر على ممارسة مهامه وفقا لبيانات المتحدث باسم المحكمة، الذي أضاف أن الحالة ستبحث داخل الغرفة المدنية الأولى بالمحكمة في شهر سبتمبر المقبل.



ويتهم المدعي الحكومة الألمانية بوصفها الجهة التي تدير وزارة الدفاع بالإخلال بالواجب المهني: حيث أن المدرب تصرف عمدا ضده في يوم قائظ وعند درجة ثلاثين مئوية في الظل حيث طلب منه قطع مسافة ثلاثة كيلومترات عدوا إلى الخلف عقب التدريب على الجري مع حمل حقيبة أمتعة الجندي التي تزن عشرة كيلوجرامات.



وأدى ذلك إلى زيادة ارتفاع حرارة جسمه وهبوط في دورته الدموية بسبب قلة فترات الراحة لتناول المشروبات وزيادة درجة حرارة الطقس وأسفر كل ذلك عن شلل وتقلص في عضلتي الفخذ اللتين كان لا بد أن تخضعا لعملية طارئة لعلاجهما.



ووفقا لرؤية الحكومة فلم تكن هناك نية للإيذاء العمدي من جانب المدرب، وأشارت إلى أن المدعي جندي صاحب خبرة وكان لابد أن يعلم إلى أين يوصله عمله، حيث كان بإمكانه أن يقطع التدريب في أي وقت يشاء.



وكان إجراء جنائي ضد المدرب بسبب الإيذاء البدني بدافع الإهمال في إطار هذه الحالة أوقف من جانب محكمة باد كيسنجن في 2018 مقابل التبرع للصالح العام بمبلغ 2400 يورو.