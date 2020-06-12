هيكل: من فضل ربنا علينا إن 88% من الحالات المصابة بكورونا لا تحتاج إلى الحجز في مستشفيات

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن بعض الجماعات المغرضة تنشر مقاطع فيديو غير حقيقية، لإثارة الرأي العام عن الوضع الصحي في مصر، متابعًا أن النظام الطبي في مصر قائم على المستشفيات الحكومية يليها المستشفيات والمدن الجامعية، ثم المستشفيات الخاصة، ومستشفيات القوات المسلحة، إضافة إلى المستشفيات الميدانية.

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه تم رصد مبالغات كبيرة جدًا في أسعار علاج كورونا ببعض المستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وضعت أسعار استرشادية للتعامل داخل تلك المستشفيات، حتى لا يحدث استغلال.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت نظامًا لتلقي الشكاوى الخاصة بالمبالغات في أسعار علاج كورونا داخل المستشفيات الخاصة، مستطردًا: «من فضل ربنا علينا إن 88% من الحالات المصابة بكورونا لا تحتاج إلى الحجز في مستشفيات، ومن الممكن أن تعزل في المنزل، ودة اللي مخلي الأمور عندنا فيها استقرار كبير».

وأكد أن النظام الصحي في مصر يستوعب عشرات الآلاف من المرضى، لافتًا إلى أنه ليست كل المستشفيات متاح بها استقبال حالات مصابة بكورونا، لأن هناك أمراض أخرى لابد أن تكون المستشفيات جاهزة لعلاجها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و35 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 39726 حالة، و1377 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 12062 حالة، من ضمنهم 10691 متعافيًا.