عبير فريد شوقي: دخلت بياناتي على تطبيق «صحة مصر» ولم يتواصوا معي

قالت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنها تتحرك ببطء وتنام معظم اليوم؛ بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتة إلى أنها تنهج عند بذل أي مجهود بسيط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أنها سجلت بياناتها على تطبيق «صحة مصر» للتواصل معها بشأن إصابتها، لافتة إلى أنهم لم يتواصلوا معها حتى الآن.

وعن انتقاد البعض لذهابها إلى الصيدلية لأخذ بعض الحقن للعلاج من الفيروس، أوضحت أنها تطبق العزل المنزلي ولا تستطيع إحضار أحد لعلاجها، متسائلة: «أنا عزل منزلي هجيب منين حد يديني حقن في المنزل؟».

ولفتت إلى أنها تواصلت مع إحدى الشركات حتى تعطيها الحقن في المنزل، متابعة أن الشركة عرضت عليها مبالغ وهمية لا تقل عن 500 جنيه مقابل الحقنة الواحدة.

وذكرت أنها لا تعترض على رفض الصيدلي الذي توجهت إليه لأخذ الحقن؛ بسبب إصابتها بـ«كوفيد - 19»، منوهة أنها اعترضت على طريقة التعامل غير اللائقة التي واجهتها بعدما علم بإصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن الصيدلية تواصلت معها عبر الهاتف وأرسلت لها رسائل اعتذر؛ بسبب سوء المعاملة، مضيفة: «لا أريد مشاكل مع أحد، والوعي من المفترض أن يكون أعلى من ذلك».