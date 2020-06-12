قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة وضعت خطة لرفع كفاءة المدن الجامعية، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك بالاشتراك مع مديرية الشؤون الصحة ووزارة التضامن.

وأضاف «الجمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن الخطة شملت تجديد الفرش الداخلي وتجهيز عدد من بوابات التطهير، إضافة إلى قياس الحرارة الإلكتروني، ذاكرًا أن هناك خطة لتجهيز غرف لاستيعاب جميع طلاب الفرق النهائية من خارج المحافظة أثناء فترة الامتحانات.

وأوضح أن الخطة تتضمن تخصيص غرفة منفصلة لكل طالب، بجانب إخلاء بعض الأدوار لتقليل كثافة الطلاب، للوقاية من تفشي عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب مراكز أسيوط طبقًا للجدول الدراسي، على أن يكون متاحًا لطلاب المراكز النائية القدوم قبل الامتحان بيوم واحد ليغادر يوم الامتحان.

ولفت إلى أن الجامعة أنشأت مصنعًا للكمامات الطبية، لتوفير احتياجات العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية، وكذلك الطلاب أثناء أداء الامتحانات، منوهًا بأن هناك مركزين للمصنع، واحد منهم في المبنى الإداري للجامعو وتنتج حوالي 10 آلاف كمامة يوميًا، والآخر في المستشفى الجامعي وتنتج حوالي 3000 كمامة يوميًا للعاملين في المستشفيات.

وأوضح أن الكمامات توزع على العاملين بسعر جنيه واحد، لافتًا إلى أن الجامعة تتحمل تكاليف الكمامات للعمالة اليومية والمؤقتة.

وذكر أن عدد الوافدين في المدن الجامعين بسيط جدًا حاليًا، ويقيمون في غرف منفصلة، موضحًا أن الطلاب الذين لن يتمكنوا من القدوم ستعتبر الجامعة غيابهم عذر مقبول، على أن يحصلوا على تقديرهم حين تعود الدراسة.