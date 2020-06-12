إصابة والدة الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان وعدد من أقاربه بفيروس كورونا

أصيبت والدة الإعلامي عبد الناصر زيدان، وعدد آخر من أقاربه منهم زوج شقيقته، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أعلن الناقد الرياضى أبو المعاطى زكى على صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب زيدان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا قلقان وتعبان ومش بخير.. أول مرة تكوني فيها تعبانة، وألاقي نفسي عاجز علي الوقوف بجوارك.. وأول مرة تقولي الآه ومعرفش أشاركك آلامك، بس ياروحي مهما كنت مش قادر.. أنا عارف أن ربنا هيزيح عنك عشان نروح الحج مع بعض زي ما وعدتك.. وخلي بالك أنا مش رايح مكة والمدينة السنة دي من غيرك.. يا ست الكل يا أمي".



جدير بالذكر، أن عددًا من الرياضيين وأقاربهم قد تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، منهم محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة والذي تعافى مؤخرًا، وزوجة وابنتي أحمد فتحى لاعب الأهلى المنتقل لبيراميدز، وابنة الإعلامي واللاعب السابق في الزمالك خالد الغندور، إضافة إلى إصابة الإعلامي الرياضي كريم رمزي، ووفاة الصحفي والناقد الرياضي محمد صيام.

أنا قلقان وتعبان ومش بخير 😭 =•=•=•=•=•=•=•==•=•=• أول مرة تكوني فيها تعبانه .. وألاقي نفسي عاجز علي الوقوف بجوارك ..... تم النشر بواسطة ‏‎AbdelNaser Zidan‎‏ في الخميس، ١١ يونيو ٢٠٢٠