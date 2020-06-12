20 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية لمواجهة كورونا في دول الساحل الإفريقي

منح البنك الإفريقي للتنمية 20 مليون دولار لدول الساحل الإفريقي لتعزيز قدراتها في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.



ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم الجمعة عن ييرو بالدة مدير التنسيق في البنك الإفريقي قوله إن هذه المساعدة الموجهة إلى كل من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد تهدف لتعزيز قدرتها على احتواء الفيروس التاجي.



وأضاف أن هذه المساعدة ستدعم أيضًا تمويل المشروع الذي سيسمح للمجتمعات الأكثر ضعفًا بزيادة قدرتهم على الصمود، لا سيما النازحين داخليًا، وكذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول الخمس.