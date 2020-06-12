السعودية: حظر العمل تحت أشعة الشمس منتصف الشهر الجاري

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين المقبل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية 15 سبتمبر المقبل 2020.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان لها مساء اليوم إن منع العمل تحت اشعة الشمس "يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية".

كما يستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

إلى ذلك دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار.

ويستثني القرار عددا من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظراً لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.