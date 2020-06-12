المكرونة، أكلة شهيرة في العالم، يحبها ملايين من الناس، ويتفنن الطهاة في إعدادها وصناعتها، وخبزها منذ البداية، فتظهر في أشكال وأصناف مختلفة من الأطباق، وفيونا أفشار، طاهية من كاليفورنيا، قررت أن تتعامل مع المكرونة بشكل جديد.

في تقرير لموقع "بيزنس انسيدر" تحدثت أفشار، عن حبها لطهي المكرونة، وتعلم صناعتها منذ البداية وحتى طهيها، فهي تشعر بالمتعة أثناء إعدادها، وكانت الألوان اختيارها، لتصنع مكرونة بشكل مختلف، في صور قوس قز، لكي تكون أكثر جاذبية.

تستلهم أفشار من سوق المزارعين المحليين في ماليبو، ومن صانعي المكرونة الآخرين الذين يشاركون عملهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أفكار جديدة لصناعتها، وتشجع من خلال عملها الطهاة المنزليين الهواة على صنع المكرونة بأنفسهم وليس شراءها.

فهي تدمج كل شيء من الخضروات والأعشاب للحصول على عجينة المكرونة الملونة، وغالبًا ما تقوم بتشكيلها بشكل فني جذاب.







كانت فيونا أفشار مبرمجة كمبيوتر ثم تحولت للعمل كبائعة زهور، قبل أن تنجذب نحو صنع المكرونة يدويًا، منذ عام ونصف، وأصبح الأمر بالنسبة لها شكلاً من أشكال التعبير عن الذات.

فهي تستخدم صناعة المكرونة كفرصة لتجربة الطعام وغالبًا ما تدمج الأطعمة الغذائية مثل الخضروات والأعشاب المحمصة في إبداعاتها للخروج بألوانًا نابضة بالحياة وطبيعية، وتصنع أحياناً أشكالاً مرحة من المكرونة، منها في شكل زهور أو مثلجات أو أشجعار.

بدأت أفشار في نشر مقاطع فيديو على يوتيوب في عام 2019، ومشاركة البرامج التعليمية حول كيفية إتقان فن صناعة المكرونة، وقالت إن تحويل هوايتها إلى عمل مربح ليس هدفها، ومن أولويتها هي الحصول على طهاة كل يوم يصنعون المكرونة يدوياً.



عبرت فيونا أفشار عن سعادتها في هذه التجربة الفريدة كما وصفتها، خاصة في لحظات تشكيل عجينة المكرونة، واختيار الأنماط والقوالب التي ستظهر عليها.

وتقول أفشار أنها وقعت في حب فن الطهي منذ صغرها، حيث أهداها أحدهم كتاباً عن الطبخ في عيد ميلادها الرابع عشر، وبدأ اهتمامها بالطعام يزيد بعد الزواج والإنجاب، وبدأت في صناعة المكرونة اليدوية، بعد مشاهدة جارها الإيطالي الذي شجعها على خوض التجربة.

وتستلهم الأشكال التي تقوم بصناعة المكرونة عليها من أي شيء يحيط بها في الطبيعة، أزهار، نجوم وحلوى، وقلوب، أي شكل ربما يزرع في عقلها فكرة جديدة للمكرونة.



