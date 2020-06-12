جيش الجراد طعام لمزارع الدواجن الباكستانية

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قامت الحكومة الباكستانية بدعم مبادرة لتعويض المزارعين الذين خسروا محاصيلهم بطريقة فعالة فى مواجهة الجراد وهى بصيد الجراد من قبل المزارعين وبيعه لمزارع الدواجن بأرباح جيدة.

وبحسب فرانس 24 دعم رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان المبادرة القائمة فى سلة الخبز الباكستانية فى إقليم البنجاب.

ويشرف علي المبادرة محمد خرشد مسؤول وزارة الغذاء الأفغانية ومعه على جوهر خبير البايو تكنولوجى وكليهما استلهم الفكرة من اليمن التى يتناول الكثير من الأهالى فيها الجراد الغنى بالبروتين.

واختار الفريق مقاطعة أوكرة فى البنجاب نظرا لعدم امتلاك مزارعيها لمبيدات الجراد وبالتالى يكون صيد الحشرات هو الحل.

ويعطى المشروع كل من المزارعين 20 روبيا علي كيلو الجراد بينما تقول سيدة باكستانية فقدت محصولها فى غزو الجراد إنها ربحت 1600 روبيا فى صيد ليلة واحدة ما عوض شيئا من خسارتها.

ويقول خرشد إن استخدام الشباك لا يجدى مع الجراد والطريقة الأفضل بصيده باليد أثناء سكونه ليلا علي أغصان الأشجار مضيفا إنه فى البداية لم يقتنع أحد بالفكرة ولكن فى الليلة الثالثة إنتشرت أخبار الأرباح بين القرويين فجاء المئات لصيد الجراد.

وتم إيقاف المشروع بعد شراء وزارة الغذاء 20 طن جراد من الأهالى ونفد ما لديها من مال ولكن الخطة قائمة لبدئ مرحلة جديدة من المشروع.

ويتم تحويل الجراد لشركة هاى تيك فيدز التى تستخدم نوع أعلاف للدجاج مألف من 90% جراد و10% فول الصويا والذى يقول محمد آثار مدير الشركة إنه مغذى للدجاج بعد تجربته علي 500 دجاجة.

وسبب إجتياح الجراد لباكستان خسائر فى نحو ربع محاصيل الموز والمانجو والخضروات والقطن ما قدرته منظمة الفاو الأممية ب5 مليار دولار مع ترجيح تفاقم الأزمة مع موسم الرياح الموسمية الشهور القادمة.