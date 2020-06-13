 الخارجية الأمريكية: لإيران نوايا مشينة في العراق - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية: لإيران نوايا مشينة في العراق

هدى أمين
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 11:46 م

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورجان أورتيغاس، إن «لإيران نوايا مشينة في العراق»، متابعة: «وحوارنا مع بغداد هام للغاية».
وأكدت في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الجمعة، أن «واشنطن لا تتعامل مع بغداد كمنطقة حرب، مشيرة إلى أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين لا يقتصر عن مناقشة الوجود العسكري بل أيضا لتعزيز العلاقة الثنائية والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأشارت إلى «أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الأولى في العالم التي تقدم المساعدات الإنسانية للعراق، ما يعزز الشراكة»، مؤكدة أن «أميركا تريد سيادة واستقرار العراق».
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن «واشنطن أخضعت النظام الإيراني لحملة ضغط اقتصادية ليست فقط بسبب البرنامج النووي لكن أيضا بسبب السيولة المالية التي كانت تدفعها للميليشيات في المنطقة».

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