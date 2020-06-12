 السودان عن اجتماعات سد النهضة: سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية - بوابة الشروق
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السودان عن اجتماعات سد النهضة: سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية

سد النهضة
سد النهضة
محمد علاء:
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 12:18 ص

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية بيانا صحفيا عن اجتماعات سد النهضة، اليوم، جاء فيه أن الأطراف الثلاثة "بدأت في مناقشة وثائق الاتفاق المرجو في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية".

وأكد البيان السوداني ضرورة التوصل إلى "اتفاق سريع ومقبول للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول لسد النهضة في مطلع يوليو القادم".

وتابع: "وقد اتفقت الدول الثلاث في ختام جلسة اليوم على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية بما يمكن من تقريب وجهات النظر وصولاً للتوافق بشأن تلك القضايا".

ونوه البيان إلى استئناف التفاوض السبت 13 يونيو الجاري.

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