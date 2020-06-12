استئناف التجارة والسياحة والنقل تدريجيا في كوبا

أعلن الرئيس ميجيل دياز كانيل يوم الخميس أن كوبا ستستأنف التجارة والسياحة والنقل تدريجيا في الوقت الذي تمكنت فيه البلاد من وضع مرض كوفيد 19 تحت السيطرة.

وقال دياز كانيل في اجتماع مائدة مستديرة متلفز إن التخفيف سيكون على مرحلتين، على الرغم من أنه لم يذكر تواريخ محددة لبداية ذلك، لكنه قال فقط إنها ستبدأ "قريبًا".

ومن بين التدابير التي سيجري الحفاظ عليها في المرحلة الأولى الاستخدام الإلزامي للكمامات في جميع الأماكن العامة.

وفي المرحلة الثانية، سيكون استخدام الكمامات مطلوبًا عندما يكون هناك تجمعا لأعداد كبيرة من الأشخاص في مساحة صغيرة. ولن يُسمح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس بالذهاب إلى أماكن العمل.

وستحصل العاملات غير القادرات على العودة إلى العمل بسبب صحتهن على 100 بالمئة من أجرهن، بينما سيتم تمديد إجازة الأمومة.

وسيبدأ عمل النقل العام أو الخاص تدريجياً مرة أخرى، ولكن ليس بكامل طاقة الركاب.

وسيتم في البداية السماح بالسياحة، وهي قطاع استراتيجي للاقتصاد، داخليا فقط.

يشار إلى أنه بنهاية يوم الخميس، سجلت كوبا ما مجموعه 2219 حالة ، تعافي منها1893 حالة فيما توفى 84 شخصا.