أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا، تتوجه فيه بالشكر، لشركة مزيكا والمنتج محسن جابر والقائمين عليها، لاستجابته لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية بعد أن منع إذاعة أغنية "100 حساب" التي تجمع المطرب أحمد سعد ومغني المهرجانات حسن شاكوش؛ لعدم حصولهما على تصريح النقابة، والتي كان مقررا إذاعتها أمس الخميس.

وأضافت النقابة في بيانها أن شاكوش ليس عضوا بالنقابة، ولا يحمل تصريحًا، الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون، كما تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.

من جانبه، كتب المطرب أحمد سعد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تم تأجيل الأغنية بناء على رغبة النقابة؛ ونظرًا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع إن شاء الله لحل الأزمة قريبا".