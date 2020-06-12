حديث الحقائق عن عدوى كوفيد 19

معرفة الحقائق مجرَّدة عن تلك الجائحة غير المسبوقة هو حجر الزاوية فى مقاومة تبعاتها. لذا ترحب صفحة صحة باستقبال أى أسئلة تتعلق بعدوى كوفيد ١٩ المستجد للرد عليها. تستضيف الصفحة نخبة من السادة العلماء والأطباء على مدار الأسابيع القادمة للرد على التساؤلات وعرض الحقائق التى تمكننا من التعامل مع ذلك الخطر الداهم فى ظل ظروف الواقع المصرى.

حمى الله الوطن وكان لنا جميعا سندا فى مواجهة الزمن الصعب.

هل استقر عقلك بعد الدوران فى فلك المعلومات والاشاعات والتهوين والتهويل والعلاج واللا علاج؟

هل استقر ضميرك من التسابق فى جمع العلاجات من الصيدليات وبين تركها لمن يستحقها؟

هل استقر وجدانك بين كبح المشاعر الأسرية وبين إطلاقها؟

هل استقر وعيك على كيفية التفاعل مع الناس وكيفية تفاعلهم معك؟

إذا لم تستقر بعد، تعالَ معى فى دقائق كى أساعدك على الاستقرار وإذا كنت قد حسمت أمرك فلن يضرك أن تقرأ علك تغير وتتغير وتساعد على التغير.

بالقطع نحن نتكلم عن مرض العصر المرض اللعين الخفى الذى قلب حياتنا رأسا على عقب «الكورونا».

ما نعرفه بمرض كورونا أو كوفيد ١٩ هو ليس اسم فيروس ولكنه اسم المرض الذى يتسبب به الفيروس و«SARS _ COV2» اسمه العلمى غير المتداول سارس كوف٢.

سمعنا كثيرا عن مؤامرات وتخليق للفيروس وحروب الجيل الرابع ولكن هل يعنينا هذا حقا؟

ما يعنينا أن الفيروس الآن بيننا ولن ينفعنا الجدل حول تخليقه من عدمه فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر.

الفيروس ينتقل من المريض إلى السليم عن طريق الرذاذ من الأنف أو الفم سواء مباشرة أو عن طريق لمس الأسطح من أثاث أو ملابس أو أرضيات أو أجسام حية يتراكم على سطحها الفيروس ثم ملامسة اليد التى تلوثت بالفيروس إلى الأنف والفم والعين وهى مداخل الفيروس للإنسان.

وحيث إن الفيروس هو كائن شبه حى ولا يتكاثر خارج جسم الإنسان فيسهل قتله والتخلص منه تماما بالصابون أو الكحول أو المطهرات العادية.

وإذا عرف العدو وعرف أسلوبه فيسهل محاربته.

أولا ــ المريض يلتزم بارتداء الماسك ويتجنب المخالطة وعدم العطس أو الكحة فالهواء والأهم الإعلان عن إصابته فهى ليست نقيصة.

ثانيا ــ السليم يتجنب المخالطة والزحام ويرتدى الماسك مع غسيل اليدين باستمرار وتطهيرها بالكحول وتنظيف أسطح التلامس، والأهم تجنب الخروج إلى الضرورة القصوى.

القاعدة الأولى: تعامل مع كل الناس على أنهم مصابون وخذ حذرك وتعامل مع الناس على أنك مصاب وتخشى أن تنقل إليهم العدوى.

هل هذا الفيروس خطير؟

الغالبية العظمى من المصابين سيعانون من أعراض بسيطة أو متوسطة وسيمر عليهم المرض كزائر عابر وبدون مضاعفات وفى العموم نسبة الوفيات من هذا الفيروس أقل كثيرا من مثيلاتها مع فيروسات كثيرة.

إذا لماذا الهلع وهل هذه دعوة أخرى للتقليل من شأن هذا الفيروس؟

على العكس تماما خطورة هذا الفيروس الأساسية فى سرعة انتشاره الرهيب والذى يمثل الخطر الأكبر، فعلى سبيل المثال معدل الوفيات من الحوادث سنويا أعلى بكثير من معدل الوفيات من الكورونا وقد تصل الزيادة إلى عشرات الأضعاف، ولكن المعضلة الكبرى هى أن وفيات الحوادث مقسمة على السنة جميعها، وبهذا نصيب اليوم الواحد من الوفيات قليل أما خطورة هذا الفيروس أن الإصابات سريعة وكثيرة فى مدة زمنية قليلة جدا مما يلتهم المنظومة الصحية التهاما من أطباء وتمريض وفرق معاونة وأدوية وأسرة عادية وأسرة عناية مركزة ومعامل وإشعات... إلخ.

مما يؤدى كما حدث فى كثير من الدول إلى انهيار المنظومة الصحية، وهو ما ينعكس على جميع الخدمات الصحية حتى فى الأمراض الأخرى.

إذا عند حدوث الأعراض التى أصبحت تعرفها عن ظهر قلب من ارتفاع الحرارة وفقدان حاستى الشم التذوق والإسهال والكحة، فيجب أن تعتبر نفسك مصابا وتتبع إجراءات العزل المنزلى بدون التوجه المباشر للمستشفيات أو المعامل أو مراكز الأشعة، وذلك حتى اختفاء الأعراض فى متوسط مدة عشرة أيام ويكون اللجوء للمستشفيات فى حالة ظهور الأعراض التنفسية من ضيق التنفس أو آلام بالصدر أو نهجان شديد.

القاعدة الثانية: لا تزاحم المرضى المصابين ذوى الأعراض الشديدة فى أماكن المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة بدعوى الهلع والاطمئنان الزائد على الصحة.

وهنا نأتى لسؤال من سيربح المليون؟

ما هو العلاج؟

إليك الإجابة القاطعة التى لاشك فيها العلاج الوحيد لهذا المرض هو عدم الإصابة به «بمعنى آخر اتباع أساليب الوقاية الصارمة».

فحتى الآن لم يثبت أى علاج ناجح لهذا المرض، فكل ما يتم عمله هو إعطاء علاجات للأعراض حتى يتمكن الجهاز المناعى من التغلب على هذا الفيروس المعين فنعطى خافضات للحرارة فى حالة ارتفاعها وسوائل بكثرة وأكسجين فى حالة انخفاضه بجميع وسائله حسب الحاجة من أكسجين بالاسطوانة وحتى أجهزة التنفس الصناعى وإعطاء علاجات للسيولة للوقاية من جلطات القلب والرئة التى ثبت حدوثها مع هذا الفيروس فى الحالات الشديدة وجميع العلاجات حتى الآن هى خلافية ولا ينصح بها إلا تحت إشراف الطبيب فى المستشفى فقط.

القاعدة الثالثة: لا يوجد علاج سوى الوقاية

حتى الآن كل العلاجات خاضعة للتجريب ومازلنا فى انتظار لقاح واقٍ من العدوى. العلم يسابق الزمن الآن ليتحق معادلة الوقاية خير من العلاج.

القاعدة الرابعة: المناعة هى راحة البال (التى لا تأتى إلا بنزع الحقد والتقرب إلى الله) والغذاء الصحى والرياضة والنوم لعدد ساعات كافية.

وأختم بمميزات الكورونا:

نعم لم تقرأها خطأ ولم أكتبها سهوا.

الكورونا كما هى ابتلاء ففيها مميزات كثيرة:

ــ هى كشفت ضعفنا أمام قدرة الخالق، وكسرت تجبرنا وخيلاءنا أمام مخلوق من مخلوقاته أصغر من أن تراه.

ــ هى أعطتنا فرصة كبيرة للتعرف على أبنائنا وعائلاتنا الذين لم نكن نراهم إلا مصادفة وأجبرنا الحظر على البقاء معهم معظم الوقت.

ــ هى كشفت لنا نعمًا لم نكن نعطى لها بالًا كنعمة اليوم العادى بدون أحداث ونعمة زيارة الأهل والأصدقاء.

ــ هى كشفتنا أمام أنفسنا، وكم نحن نبالى أو لا نبالى بالآخرين، فنسحب العلاجات ونزاحم غير المقتدرين أو المرضى على القوت والعلاج أم نلزم بيوتنا ولا نكنز العلاجات التى لا نحتاجها.

ــ هى كشفت لنا أمام أنفسنا وأمام الناس ما زرعناه فى أنفسنا وأولادنا من حب الخير والوقوف بجانب المحتاج.

ــ هى كشفت لنا الجانب القبيح من شخصياتنا وأيضا كشفت الجانب المنير.

ــ هى كشفت لنا أن من هم دون الله لا تعول على مساعدتهم، وأنه إذا أرضينا الله سخر لنا من نعرفهم ومن لا نعرفهم لخدمتنا.