ضبط 10 أطنان أسماك ماكريل مجهولة المصدر وفاسدة في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 10 أطنان أسماك ماكريل مستوردة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، قبل طرحها للبيع في الأسواق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية بالمديرية يتضمن ضبط 10 أطنان، و75 كيلو "أسماك ماكريل" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.