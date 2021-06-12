والدة مدون معارض مسجون في بيلاروس تطلب المساعدة من مستشارة ألمانيا

طلبت والدة المدون المعارض، رومان بروتاسيفيتش، المسجون في بيلاروس، من المستشارة أنجيلا ميركل، العمل من أجل الإفراج عن نجلها وسجناء آخرين في البلاد.

وقالت ناتاليا بروتاسيفيتش، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "نطلب منك بشدة مساعدتنا حتى يخرج جميع الأبرياء من السجون... إنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة لأنهم يتعرضون للسادية والعنف بصفة يومية"، ودعت إلى إيقاف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو "عند حده"، بحسب قولها.

وقالت أيضا: "كل يوم إضافي، لا، كل ساعة إضافية، تكلف الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، حياتهم".

ومنذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، أجبرت السلطات في بيلاروس طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" كانت في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس على الهبوط في مينسك، حيث اعتقلت المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيجا اللذين كانا على متنها.

ولهذا السبب فرض الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال والد المدون، ديمتري بروتاسيفيتش، لـ "بيلد" إن رسائلهم لا تصل إلى نجلهم، مضيفا: "حتى محاميه لا يمكنه التحدث إلينا بحرية عبر الهاتف... بدلا من ذلك، نشرت الدولة بالفعل مقطعي فيديو يدلي فيهما باعترافات قسرية".

وأشار إلى أنه يمكن رؤية علامات تعذيب واضحة في هذه المقاطع.

وأضاف الأب أن أنف نجله بدا معوجا، مرجحا تعرضها للكسر، لافتا إلى وجود كدمات على رقبته، وقال: "أخبرتنا خبيرة أن هذه علامات خنق".

ويعيش والدا بروتاسيفيتش في المنفى في بولندا.

ودعا البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، إلى فرض مزيد من العقوبات على بيلاروس، لتشمل معالجة النفط الخام وقطاعات صناعية أخرى.

وتم حظر شركات الطيران البيلاروسية من الطيران فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي منذ يوم السبت الماضي.