داعب الإعلامي محمد علي خير، ضيفه عبر الهاتف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بسؤاله عمن يضع ميزانية البيت.

وخلال برنامجه «المصري أفندي» على شاشة «المحور»، مساء الجمعة، وجه خير سؤالًا للوزير عمن يضع ميزانية البيت، فأجاب معيط: «أنا اللي باعمل ميزانية البيت، وبافرض قيود على الصرف.. اللي باعمله في ميزانية الدولة باعمله في البيت».

وأضاف الوزير، أنه يُحظر في الغرب تولي شخص مناصب إدارية إذا لم يكن ناجحًا في إدارة حياته الشخصية، باعتبار أن من لا يملك القدرة على النجاح الشخصي، لن يكون قادرًا على النهوض باقتصاد الدولة.

وأشار «معيط»، إلى أن التحكم في طرق وآليات الإنفاق لا تعبر عن البخل، مشددًا على ضرورة الاستعداد لأي ظروف طارئة تحتاج إنفاقًا بشكل عاجل.

وأوضح أن هذا الأمر ينطبق على المصروفات الصغيرة «الشخص» والكبيرة «الدولة»، لافتًا إلى أن الإنفاق يجب أن يتم وفقًا لتفاصيل صغيرة يتم أخذها في الحسبان.

وكان معيط قد أعلن في وقت سابق، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه.