فحص 3468 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، أنه تم إجراء الكشف والفحص لـ3468 سيدة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.



ويأتي ذلك في إطار مبادرة صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تنفذها مديرية الصحة من خلال 32 فرقة طبية منتشرة بمراكز المحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان الحفاظ على صحة الاطقم الطبية والتمريض والسيدات المقبلات على الفحص والكشف بالمبادرة.



وقال "محروس"، في بيان له اليوم السبت، إنه مستهدف إجراء الكشف والفحص لـ84450 سيدة بجميع مراكز المحافظة خلال تنفيذ المبادرة، حيث تم تقسيم السيدات المستهدفات من الحملة إلى 3 شرائح حسب العمر، وهي شريحة من 18 - 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25 - 35 سنة، وتتضمن التثقيف والفحص والكشف، وما فوق 35 سنة، وتشمل الفحص والعلاج، على أن تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.



وأشار إلى أن المبادرة تهدف نحو الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بجانب الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.



وفى سياق متصل أكد أنه تم إجراء قياس لمستوى السمع على 466 طفلًا من حديثي الولادة خلال شهر مايو المنقضي، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.