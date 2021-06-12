عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد انطلاق مظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، بالتزامن مع استضافة البلاد لقمة مجموعة السبع.

وتصادف الفعالية الكبيرة اليوم العالمي للعدالة، الموافق 12 يونيو من كل عام.

وانطلقت، يوم الجمعة، قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنوال غربي إنجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأول قمة يعقدها قادة مجموعة السبع بحضور شخصي منذ نحو عامين، مشيرا إلى أنها «فرصة هائلة» لبدء التعافي من أزمة كوفيد.