 السلطات الروسية تلقي القبض مجددا على إحدى عضوات فريق بوسي رايوت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الروسية تلقي القبض مجددا على إحدى عضوات فريق بوسي رايوت

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
(د ب أ)
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 8:45 م

ألقت السلطات الروسية القبض مجددا على عضوة آخرى في فريق البانك الروسي بوسي رايوت في موسكو.

وألقت السلطات اليوم السبت القبض على عضو الفريق فيرونيكا نيكولشينا حيث قال محاميها أنها نقلت إلى مركز الشرطة اليوم.

يحدث ذلك للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، وقال المحامي إن سبب ذلك لم يتضح حتى الآن.

وذكرت وسائل الإعلام أن الناشطة كانت أشعلت سيجارة رغم حظر التدخين في أحد الأماكن ما استدعى قدوم الشرطة.

وترددت أنباء عن أنها كانت في وسط العاصمة الروسية لإجراء مقابلة مع قناة تعمل على موقع يوتيوب.

كانت نيكولشينا تعرضت للاعتقال من قبل وحكم عليها بالاحتجاز خمسة أيام أوائل أيار/ مايو الماضي.

يثير فريق بوسي رايوت الكثير من الجدل بسبب قيام أعضائه بأنشطة فيها الكثير من المبالغة.


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