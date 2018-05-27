المئات يتظاهرون غربي ألمانيا للمطالبة بإصلاحات كنسية كاثوليكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر اليوم السبت، أكثر من 200 شخص بالقرب من مقر الكاردينال المتهم بعدة انتهاكات، راينر ماريا ويلكي في مدينة كولونيا غربي ألمانيا للمطالبة بإصلاحات كنسية كاثوليكية.

شارك في المسيرة ممثلون عن مختلف كنائس الأبرشية التابعة لحركة الإصلاح ماريا 2 وجمعية النساء الكاثوليكيات.

ونادى المشاركون بمطالب منها المعالجة الشاملة لموضوع الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة، ومساواة المرأة والرجل، واتخاذ موقف صريح من الحياة المشتركة بين المثليين.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين بحوالي 200 شخص بينما قدر المنظمون العدد بأكثر من 300.

وقاد المسيرة القس كلاوس كولترمان من مدينة دورماجن الذي انتقد قبل عدة أشهر الكاردينال ويلكي بصورة علنية.

وانتقل كولترمان اليوم السبت من دورماجن بصحبة حوالي 50 عضوا من أفراد الحركة إلى مقر المسيرة في كولونيا على بعد ثلاثين كيلومترا سيرا على الأقدام.

ويقع مبنى ماترنوسهاوس - الذي يقيم فيه حاليا المبعوثان الرسوليان اللذان أرسلهما البابا فرنسيس إلى الأبرشية المضطربة - بالقرب من مكان المسيرة.

ونظمت نقاشات منذ يوم الاثنين الماضي بعدد من الأشخاص ذوي الصلة، بما في ذلك لقاءات مع ضحايا التعديات الجنسية ومنتقدين للكاردينال.

ومن المقرر أن يعقب ذلك إعداد تقرير سري يقدم إلى البابا.