فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية لتعويضات المتضررين من السد العالي

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، فتح باب التظلمات للمرحلة الثانية من تعويضات النوبيين من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، والتي تشمل 811 تقدموا بتحديد رغباتهم، اعتباراً من الأحد 13 يونيو وحتى السبت 19 يونيو 2021.



وأشار عطية إلى تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات 16 لجنة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والأحياء التابعة لها، ووحدات التضامن الاجتماعي بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة وكلابشة والمراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، بالإضافة إلى أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية؛ لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالي تلقي طلبات التظلمات.



وقال إنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء في الترتيبات والتجهيزات النهائية لصرف التعويضات خلال الفترة القادمة.