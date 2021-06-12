إخماد حريق في مخزن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبرى

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نشب حريق في المخلفات والبوص، مساء الجمعة، داخل مخزن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلي مكان الواقعة.

وتبين نشوب حريق في المخلفات والبوص الموجود خلف السور وارتفعت ألسنة اللهب والدخان بالمنطقة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.