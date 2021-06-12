المفتش العام: الجيش الألماني ملتزم بالجدول الزمني للانسحاب من أفغانستان

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أكد المفتش العام للجيش الألماني، أن القوات الألمانية في أفغانستان ملتزمة بالجدول الزمني للانسحاب.

وقال إربهارد تسورن، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لقد تولت القوات المسلحة الأفغانية حاليا مسؤولية الجزء الأكبر من معسكرنا"، مؤكدا أن الانسحاب يتم وفقا للخطة.

وتابع: "سننتهي من ذلك بحلول يوليو المقبل".

جديرب الذكر أنه من المقرر أن تغادر جميع القوات الدولية أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

ومنذ بدء الانسحاب الرسمي للقوات في الأول من مايو الماضي، سقط ما لا يقل عن 15 منطقة في أفغانستان في أيدي حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

وقال تسورن: "إنهم يهيمنون ويتحكمون في المزيد من المناطق... أنا على قناعة بأن القوات المسلحة الأفغانية ستظل بحاجة إلى دعم كبير - سواء ماليا أو من حيث التدريب، حيث نقوم بذلك دائما".