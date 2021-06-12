«مستقبل وطن» يناقش خطة العمل السياسي والخدمات الجماهيرية لأبناء الوادي الجديد

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد اجتماعًا مع قيادات الحزب بمركزي الخارجة وباريس لمناقشة خطة وملامح العمل الحزبي السياسي، والخدمات الجماهيرية وسياسة العمل المرحلة المقبلة.

قال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان اليوم الجمعة، ان الإجتماع شهد حضور أمناء مركزي الخارجة وباريس والأمناء النوعيين، هيئة المكتب وذلك بمقر الحزب بمدينة الخارجة، لمناقشة أجندة العمل الحزبي المرحلة المقبلة، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أكد جمال، أن الاجتماع تناول إستعراض الموقف المالي وموقف العضوية ودور الحزب في التدخل بعض الخدمات الجماهيرية مثل تراخيص الحظائر وتجديد تراخيص الآبار والعيون الجوفية، بالإضافة لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب في إيجاد فرص عمل غير تقليدية وطرق دعم هؤلاء الشباب ونتائج المؤتمر الأول لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الذي نظمه الحزب بالأمس بمقر مكتبة مصر العامة.

وأشار جمال، إلى أن الاجتماع جرى عقده تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن.