الشرطة في باريس تفرق حفلا غير قانوني في الهواء الطلق

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فرقت الشرطة في باريس حفلا غير قانوني في الهواء الطلق، حضره مئات الأشخاص، بسبب عدم اتباع قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي، التي تهدف إلى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وانتشرت الدعوات للحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، طبقا لتقارير محلية، وأقيم الحفل في منطقة "اسبلاناد" أمام كاتدرائية "الانفاليد"، الليلة الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو للحدث العديد من الشبان، وهم يرقصون بدون كمامات ولا يلتزمون بالتباعد، بما يتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي.

وفرقت الشرطة التجمع في الساعة الحادية عشرة مساء(2100 بتوقيت جرينتش) وتردد أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وتشهد فرنسا حظرا للتجوال في المساء، يبدأ في الساعة الحادية عشرة مساء، بسبب الجائحة.