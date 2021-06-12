استشارة طبية : الحمل مع صمام قلب معدنى!

أنا فى السابعة والعشرين من عمرى، وقد خضعت لعملية استبدال للصمام الأورطى بصمام معدنى نتيجة لإصابتى بحمى روماتيزمية أصابت الصمامين الأورطى والميترالى. وقد تم توسيع الصمام الميترالى باستخدام البالون. أنا فى حالة صحية جيدة والحمد لله، وأرغب فى الحمل فقد احتمل زوجى معى الكثير من الأيام الصعبة لكن الأطباء يصرون على منعى من الحمل دون إبداء أسباب مفهومة، فلماذا إذن كانت الجراحة إذا لم تمنحنى فرصة حياة طبيعية؟ أتمنى أن أجد منك ردا مخالفا لهم.

أمانى ــ مصر الجديدة

تمنيت حقا لو كان لى رد مخالف، لكن وأتمنى أن تتقبلى برضا حقيقة الأمر الذى يشير إلى خطورة الحمل فى تلك الظروف التى تعيشينها. استبدال صمام الأورطى بصمام معدنى فى مثل سنك يشير إلى أنك قد عانيت من ضيق وارتجاع فى الصمام الأورطى، الأمر الذى استدعى استبداله بآخر معدنى. أيضا إصابة صمامك الميترالى بضيق نتيجة إصابتك بالحمى الروماتيزمية وتوسيعه باستخدام القسطرة البالونية وهو علاج يسفر عن توسيع الصمام بالفعل لكنه للأسف قابل للضيق مرة أخرى.

الحمل يعد عبئا كبيرا على الدورة الدموية الأمر الذى ينذر بالخطر على الأم والجنين فى آن واحد. فى حالة الصمام المعدنى ــ وأظنك تعلمين ــ يجب أن تتناوليه بانتظام ومدى الحياة الأدوية المسيلة للدم والتى أهمها الاسبرين والورفارين وربما الهيبارين فى حالات خاصة.

لهذه الأدوية خاصة الورفارين أثر على الجنين قد يؤدى لتشوهه. كما أنها أدوية تحتاج مراقبة دائمة ومستمرة معمليا وطبيا.

الواقع أن الأمر خطير والحمل فيه من الخطر عليك وعلى الجنين فى آن، لذا يحرص الأطباء على شرح ذلك للزوجين.

إذا تقبلت المخاطرة فيجب أن يتابعك بانتظام وباستمرار طبيب لأمراض القلب وآخر للنساء والولادة وأن تتم الولادة فى مستشفى على قدر عال من الإمكانيات بها طاقم خاص للتخدير والانعاش، ويحسن أن تقضى الشهر الأخير بأكمله فى المستشفى.