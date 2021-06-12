قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة، إنها ضد أن يبدأ تكوين الأسرة بالتخوين والتي اعتبرتها مأساة العصر، موضحة أن تكوين الأسرة لابد أن يكون بالأمن والأمان والمودة والرحمة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن كثيرًا من الزيجات تفشل بسبب قائمة المنقولات الزوجية، متساءلة: «متى تستعيد الأسرة المصرية ثقتها بنفسها؟».

وأشارت إلى دور الإعلام في استعادة الاسرة المصرية لثقتها بنفسها، مستبعدة أن تتمرد المرأة على بيتها الذي يملأوه السكن والمودة والرحمة وتلجأ إلى خلع زوجها.

وأوضحت أن استغلال الرجل للمساحة المتاحة له في الشرع يعتبر أكبر عامل في فشل الزيجات، متابعة: «إذا وجد في البيت الزوجة المتفانية والزوج المخلص لها لن يحدث دمار للمنزل».

