متحدث أممي: إرجاء جولة الحوار الثانية في السودان إلى أجل غير مسمى

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ، اليوم الأحد، أن الجولة الثانية من الحوار لحل الأزمة السياسية في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، "إن التأجيل جاء بناء على التطورات الأخيرة ومنها الاجتماع الذي عقد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وتقييم الاحتياجات للعملية السياسية".

وقد أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيجاد) الأربعاء الماضي حوارا في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان منذ أزمه أكتوبر الماضي 2021.