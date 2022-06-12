 تضامن الإسكندرية: تدشين مشروع تنموي جديد يهدف للعدالة الصديقة للأطفال - بوابة الشروق
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تضامن الإسكندرية: تدشين مشروع تنموي جديد يهدف للعدالة الصديقة للأطفال

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 3:34 م | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 3:34 م

أعلنت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الدكتورة ماجدة جلالة، تدشين مشروع تنموي جديد برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بهدف فهم احتياجات العدالة للأطفال الأكثر ضعفا لتحقيق العدالة الصديقة للطفل في مصر، وتعزيز المشاركة مع جميع الجهات من أجل التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2030.

وأضافت جلالة، في تصريحات صحفية خاصة، اليوم الأحد، أن المشروع يتضمن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تحقيق البعد الاجتماعي للاستدامة للمساعدة في إنشاء مجتمع آمن وعادل ومنصف يحمي ويحترم جميع الناس.

وأشارت وكيل التضامن، إلى أننا نعمل من خلال المشروع لدعم وتطوير وتقوية قدرات التنسيق من أجل حماية الأطفال.

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