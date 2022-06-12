القبض على مالك مخبز سياحي بحوزته كمية من الدقيق المدعم فى الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخبز سياحي، بحوزته كمية من الدقيق المدعم محظور تداوله خاص بالمخابز البلدية.

وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك مخبز سياحي لكمية من الدقيق الخاصة بالمخابز البلدية، بالمخالفة للقانون، وبالتأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات.

تمكنت القوات، من القبض على المتهم وبحوزته 1,2 طن دقيق بلدى مدعم، مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.