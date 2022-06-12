تكريم الراحل ياسر رزق بحفل توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية

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كرمت مؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة مصطفى وعلى أمين، الراحل " ياسر رزق " خلال حفل توزيع جوائز الصحفيين وتسلمت درع التكريم زوجته الكاتبة الصحفية أماني ضرغام.

وأعربت " ضرغام " عن سعادتها بهذا التكريم، قائلة: "اعتز بتكريم اسم ياسر رزق، الذي كان يحضر كل عام حفل توزيع الجائزة، وأشعر الآن أنه معنا الآن"، متابعة : "ياسر رزق تكريم اسمه مهم، فقد اعطي لأخبار اليوم الكثير، وكان مهتم بالتجربة، وهو ابن الاخبار".

وبدأ قبل قليل، حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية لعام 2021، والمقام بأحد الفنادق بالقاهرة.

وفي 10 مارس الماضي، أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، الفائزين بجوائز الأعمال المنشورة في عام 2021.

وفازت «الشروق» بجائزتين؛ الأولى للكاتب الكبير جميل مطر كأفضل كاتب مقال صحفي، والثانية للصحفية الشابة سمر إبراهيم عن تحقيقاتها المتميزة من دارفور.

وحصل الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي رئيس تحرير «إيجبشان جازيت» الأسبق على جائزة شخصية العام الصحفية، فيما حصل الكاتب الصحفي الكبير جميل مطر عضو مجلس تحرير «الشروق» على جائزة أفضل كاتب مقال صحفي عن ذات العام.