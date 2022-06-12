مياه الأقصر تشارك في ورشة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، في الورشة التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعنوان «الإعلام والتوعية.. شراكة فعالة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه».

وضمت الورشة مسؤولي الاتصال بالشركات التابعة من إدارات الإعلام والتوعية، وبتمويل وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لبحث سبل التعاون، وتحديث استراتيجية الإعلام والتوعية، وتفعيل دور الإعلام التوعوى في تناول القضايا الجماهيرية وتنمية المجتمع ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وشملت الورشة عرضآ تقديميا عن آليات توحيد الهوية الإلكترونية وتحديث الموقع الالكترونى للشركة، وتطوير استراتيجية السوشيال ميديا، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأهم مشروعات الجهات المانحة في مجال التوعية والاتصال.

وأكد اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أهمية التكامل بين إدارات الإعلام والتوعية، ليكون الإعلام الأداة الأكثر فاعلية في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والترويج للخدمات التي تقدمها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

وأشار يحيى إلى اهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه، ورفع وعي المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها من كا أشكال الهدر والتلوث، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، والتي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.