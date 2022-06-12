تأهل الأهلي لدور الـ 16 فى بطولة كأس مصر بعد أن تغلب على فريق المصري بالسلوم بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأهلي WE السلام .

وخاض الأهلي المباراة بقيادة فنية من سامي قمصان المدرب العام للفريق فى ظل غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق.

كما خاض الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة من لاعبيه المتواجدين مع المنتخب فى كوريا لخوض لقاء ودي .

وسجل أحمد عبدالقادر هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة على دفاعات المصري بالسلوم لهز الشباك مبكرًا والسيطرة على المباراة.

مع الدقائق الأولى وفي أول محاولة على المرمى تقدم حسام حسن من الناحية اليسرى لكنه لم يستطع السيطرة على الكرة، بعدها حاول أحمد عبد القادر التقدم للأهلي بتسديدة قوية أخطأت الطريق للشباك.

في المقابل سعى المنافس إلى مباغتة الأهلي ببعض المناوشات الهجومية التي تصدى لها خط الدفاع والحارس مصطفى شوبير.



وفي الدقيقة 10 تصدى مصطفى شوبير لتسديدة قوية للاعب المصري بالسلوم أحمد عبد الرحمن حمادي من خارج منطقة الجزاء، حولها شوبير ببراعة إلى ركلة ركنية.

مع الدقيقة 22 ومن ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء كاد كريم فؤاد يضع الأهلي في المقدمة بتسديدة مباغتة تصدى لها حارس المصري بالسلوم أحمد عبد الفتاح.

في الدقيقة 28 استخلص زياد طارق الكرة ومررها سحرية داخل منطقة الجزاء سددها حسام حسن فوق العارضة، وبعدها نال لاعب المصري بالسلوم البطاقة الصفراء للخشونة مع محمد شريف ثم حصل زميله موسى إفرايم أيضًا على البطاقة الصفراء للالتحام بعنف مع محمود وحيد.

عاد حكم المباراة نادر قمر الدولة في الدقيقة 35 وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الأهلي محمد محمود للخشونة مع باسم عبد العزيز لاعب الفريق المنافس.

في الدقيقة 40 نجح محمد شريف في خطف الكرة من خطأ لمدافع المصري بالسلوم، وتقدم لكنه مررها بتسرع لحسام حسن ليتدخل دفاع الفريق المنافس ويشتت الكرة.

مرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بدون خطورة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني:

مع بداية الشوط الثاني وبعد الضغط المتواصل من الأهلي مرر محمد شريف الكرة من لمسة واحدة إلى حسام حسن وضعته في مواجهة مباشرة أمام المرمى، لكن حسام سدد ببطن القدم بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى فريق المصري بالسلوم.

الهدف الأول:

محاولة حسام حسن فتحت شهية الأهلي التهديفية، لينجح أحمد عبد القادر في الدقيقة 59 في تسجيل الهدف الأول، عندما استقبل عرضية محمد هاني المتقنة داخل منطقة الجزاء، ويسدد ببطن القدم على يسار حارس مرمى فريق المصري بالسلوم.

أجرى الأهلي التغييرين الأول والثاني في الدقيقة 69 بخروج محمد محمود وزياد طارق ومشاركة محمود متولي وصلاح محسن، للسيطرة على خط الوسط، مع تنشيط الشق الهجومي لتسجيل الهدف الثاني.

في الدقيقة 73 شق صلاح محسن طريقه من الناحية اليسرى، وأرسل تمريرة عرضية سحرية لزميله حسام حسن أمام المرمى مباشرة، فسدد حسام ببطن القدم قوية لكن فوق العارضة لتضيع فرصة الهدف الثاني.

في الدقيقة 76 يجري الأهلي التغييرين الثالث والرابع بخروج محمد شريف وأحمد عبد القادر ومشاركة طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، لتنشيط خط الوسط والضغط بقوة على دفاعات الفريق المنافس.

واصل مصطفى شوبير الذود عن مرماه بالتصدي برشاقة لتسديدة لاعب المصري بالسلوم في الدقيقة 83 محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.



في الدقيقة 89 يجري الأهلي التغيير الخامس بمشاركة بدر بانون بعد غيابه الطويل بدلًا من كريم فؤاد، وينال محمود وحيد البطاقة الصفراء، وبعدها تمر الدقائق الأخيرة دون خطورة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 1/0 وصعوده لدور الـ16 في كأس مصر.