وزيرة الثقافة التونسية: نشق طريقنا بكل نخوة واقتدار لنبني تونس جديدة

قالت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، إن "تونس بصدد بناء تاريخ جديد، وأنّ تونس التاريخ، تونس الحضارة انتصر فيها الحب والتسامح والثقافة والفكر.. نحن نشق طريقنا بكل نخوة واقتدار واعتزاز لنبني تونس جديدة".

وأضافت القرمازي، خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فاعليات برنامج احتفالية "اربد عاصمة الثقافة العربية " بدولة الأردن: "نحن في بلدنا نضع الثقافة في أولويات اهتمام الحكومة التونسية، ونحن الآن بصدد وضع الخطوط العريضة للإصلاحات الكبرى التي سترافق نشأة الجمهورية الثالثة لتونس التي يحلو العيش فيها دائما".

ونوهت بدعم الوزارة للصناعات الثقافية من خلال تثمين المبادرات الفردية للمفكرين والمبدعين من أجل الاستثمار في الإنسان، بما يجعل الصناعات الثقافية محرّكا رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة.

وقدمت الوزيرة التونسية التهنئة لوزيرة الشؤون الثقافية بالمملكةَ الأردنية لاختيار "اربد" عاصمةً للثقافة العربية، وقالت إن "لهذه المدينة جميع المواصفات لتكون كذلك"، مؤكدة أن كل المدن العربية جميلة وكلها مدنُ ثقافة نتمنى لها الازدهار الثقافي والفني.

ومن ناحية أخرى، وضمن فعاليات "اربد عاصمة الثقافة العربية 2022"، التقت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية مع نظيرتها الأردنية هيفاء النجار، حيث تناول اللقاء تاريخ العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما التقت الوزيرة التونسية برئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الثقافي، إلى جانب لقاء جمعها مع وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، والذي وجّه لها دعوة رسمية لتكون تونس ضيف شرف الدورة الجديدة لمعرض الكتاب الفلسطيني، إلى جانب لقاء مع ممثل وزير الثقافة بسلطنة عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي وبحث العلاقات الثنائية.