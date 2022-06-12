البحرية الأمريكية توقف مهام الطيران لمراجعة السلامة بعد سلسلة من الحوادث

أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستعلق لفترة كل عمليات الطيران، لإجراء مراجعات تتعلق بالسلامة وتدريبات بعد وقوع ثلاثة حوادث تحطم مؤخرا، بما في ذلك حادث وقع الأسبوع الماضي في منطقة إمبريال كاونتي بولاية كاليفورنيا، ولقي فيه 5 من مشاة البحرية الأمريكية حتفهم.

وأمر نائب الأميرال، قائد القوات الجوية البحرية، كينيث وايتسيل، بتوقف أكثر من 300 وحدة طيران بحرية لايتم نشرها في الولايات المتحدة، أو الخارج لمدة يوم واحد يوم غد الاثنين لمراجعة تدابير سلامتها وممارساتها.

وجاء فى إعلان البحرية الأمريكية الذى صدر أمس السبت أن الوحدات المنتشرة ستجري المراجعة "في أقرب فرصة ممكنة".

وقال القائد زاتشاري هاريل إنه "من أجل الحفاظ على جاهزية قواتنا، يتعين ضمان أن تظل سلامة أفرادنا أولى أولوياتنا.. ندرك أن أهم الموارد القيمة لدينا هي أفرادنا، ولا نريد سوى التأكد من أننا نتخذ أفضل جهودنا لأن يكونوا سالمين أثناء تدريباتنا وعملياتنا".

ولا ينطبق توقف السلامة على قوات مشاة البحرية الأمريكية.

ويأتي الأمر بعد ثلاثة حوادث تحطم هذا الشهر لطائرة للبحرية الأمريكية وقوات مشاة البحرية. ولا يزال سبب وقوع الحوادث رهن التحقيق.