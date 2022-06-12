رد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، على تصريحات محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن إخفاء الجبلاية خطاب "كاف" بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

وقال علام، في تصريحاته التلفزيونية: «اتحاد الكرة يمثل كل الأندية، ولا يليق أن يقال إننا أخفينا الخطاب، أريد أن أفهم ما الهدف من كل هذه الضجة؟!».

وأضاف: «الموسم الماضي الأهلي لعب نهائي دوري الأبطال ولم يرسل له أحد خطاب استضافة المباراة وكان من الممكن أن يواجه الوداد في النهائي بدلًا من كايزر تشيفز في المغرب».

وأوضح: «نحن ما زلنا لم نفعل شيئًا والناس يهاجموننا، قلت للاعبين إنكم تصنعون تاريخا لكم ولا أحد يتذكر من كان في رئاسة الاتحاد، لكن هذا الهجوم من أجل عودة شخص ما فلتأتي به الجمعية العمومية وأنا سأرحل، لكن لا أفهم سبب الهجوم»

وحول أنباء تغيير ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أجاب: «لا أعرف من الذي أصدر بيانًا بشأن تغيير ملعب مباراة الأهلي والزمالك».

وكان بيان قد صدر من اتحاد الكرة يفيد تغيير ملعب مباراة القمة لتقام على استاد القاهرة بدلًا من "الأهلي we السلام"، وهو ما نفته رابطة الأندية، مؤكدة أن اللقاء سيقام على الملعب الأخير.