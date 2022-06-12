أبو ريدة: التاريخ شاهد على دوري مع المنتخبات والأندية المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن التاريخ شاهد على دوره مع المنتخبات والأندية المصرية.

وانتقدت بعد الجماهير المصرية الدور السلبي لهاني ابو ريدة بسبب منح المغرب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي رغم تأهل الوداد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: «التاريخ شاهد على دوري مع المنتخب الوطني والأندية المصرية ومساندتها».

واضاف: «الأهلي أو الزمالك أو أي ناد مصري يطلب المساعدة سأقدم ذلك، مصر لها قيمة كبيرة في الاتحاد الإفريقي».

وعن غضب جماهير الاهلي .. قال: «من حقهم بعد ما حدث في النهائي وخسارة فرصة الفوز باللقب الحادي عشر».

وأتم: «تعرضت لأكاذيب وافتراءات غير طبيعية في الفترة الأخيرة وأخرها ما حدث بشأن أزمة نهائي دوري الأبطال».