وفاة رجل غرقا بعد إنقاذه طفلين من الغرق في البحر في بريطانيا

توفي رجل بعد أن أنقذ طفلين واجها الغرق قبالة سواحل ويلز، بحسب شرطة ويلز .

واستُدعيت الشرطة إلى شاطئ "بوبت ساندز" بالقرب من بلدة "سانت دوغمايلز" في ويلز، يوم الجمعة حوالي الساعة 20:40 بالتوقيت الصيفي لبريطانيا، بعد أن تعرض عدد من الأشخاص للمخاطر.

وقالت الشرطة إن هيويل مورغان، البالغ من العمر 47 عاما، توفي بعد أن أُخرجت جثته من البحر. ونُقل الطفلين إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وقالت عائلة مورغان إنه كان "بطل" و "أب مخلص ومحب".

وساعد مورغان، الذي كان يعرف باسم "هيو" من قبل العائلة والأصدقاء، في إنقاذ مجموعة من الأطفال الذين علقوا في تيار جارف.

وقالت عائلته في بيان صادر عن الشرطة: "كان هيو بطلاً. وعلى الرغم من ألمنا وحزننا، فإنه يريحنا أنه حاول بإيثار حماية الآخرين من فقدان حياتهم".

وتابع البيان: "لم يكن هيو شخصا أنانيا إطلاقا، وكان دائما ما يمنح وقته للآخرين. لقد كان أبا مخلصا ومحبا وكان محبوبا ومحترما من قبل كل من عرفه".

واختتم البيان بالقول: "كعائلة، نود الآن أن نُمنح وقتا للحزن عليه، ونطلب من الجميع إعطاءنا الخصوصية للقيام بذلك".