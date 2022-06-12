أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سيتم بدأ تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتم تلقي الطلبات على مدار 15 يومًا في الإدارات التعليمية وذلك لأول مرة بعد أن كان تلقي التظلمات بمدينة شبين الكوم، حيث سيتم تلقي الطلبات هذا العام في كل الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة المختلفة.

ويبلغ ثمن طلب التظلم بالمادة الواحدة 20 جنيهًا، حيث يتم إعادة الاطلاع على كراسات الإجابة لبيان إذا كان هناك درجات لم يتم احتسابها.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد أمس السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 بنسبة نجاح 71.45% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 82470 طالبًا وعدد الناجحين 58928 طالبًا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2022 بنسبة نجاح 87.80% وبلغ عدد المتقدمين 41 طالبًا وعدد الناجحين 36 طالبًا.

فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78.6% وتقدم للامتحان 5376 طالبًا وحضر 5117 طالبًا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78.57%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 14 طالبًا وعدد الناجحين 11 طالبًا.