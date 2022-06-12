كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 7 آلاف و 382 إصابة جديدة، بينها 78 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و225 ألفا و460 إصابة.

كما أضافت البلاد 20 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و371 وفاة.

وحتى حلول اليوم الأحد، تلقى 34ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 61ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.