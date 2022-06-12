البنك المركزي اليمني ينفي أنباء عن محاولات لنقله من عدن إلى صنعاء

نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أنباء عن محاولات لنقله من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال البنك، في بيان صحفي اليوم، إنه يستغرب "الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء".

وأضاف البيان "يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية، أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية".

وأكد أن تكرار مثل تلك الاتهامات يتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس، داعيا الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات البلاد وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن وجود محاولات وضغوط لنقل البنك المركزي من عدن إلى صنعاء، ضمن المشاورات التي تجري حاليا بين الحكومة والحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي عام 2016، تم نقل البنك المركزي اليمني من مقره الرسمي في صنعاء إلى مدينة عدن التي اتخذتها الحكومة اليمنية مقرا لها بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة الرئيسية.